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عبد اللهيان من دمشق يؤكد استمرار وقوف إيران إلى جانب سوريا

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عبد اللهيان من دمشق يؤكد استمرار وقوف إيران إلى جانب سوريا
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أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى مطار دمشق اليوم السبت، أن بلاده مهتمة بالعلاقات مع سوريا وستواصل الوقوف إلى جانبها في المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين "سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين" وإن إيران "ستقف في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب".

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وتوجه عبد اللهيان الى العاصمة السورية قادما من بيروت في ختام زيارته لها والمحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين هناك.

وتعد دمشق المحطة الثالثة من جولة الوزير الايراني الخارجية التي بدأها في وقت سابق هذا الأسبوع من العاصمة الروسية موسكو.

وكان عبد اللهيان قد قام بزيارة إلى دمشق قبل فترة، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد وذلك في ختام مؤتمر الجوار العراقي الذي عقد في بغداد.

المصدر: RT + وكالات

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