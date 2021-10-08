صحيفة: وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق غدا

ذكرت صحيفة سورية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيصل دمشق غدا قادما من بيروت في زيارة هي الثانية له منذ توليه منصبه

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وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيكون في مقدمة مستقبلي الوزير الإيراني والوفد المرافق، وأضافت أنه "سيجري في دمشق مباحثات حول آخر التطورات الاقليمية والدولية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

يذكر أن الوزير الإيراني زار سوريا في 29 من أغسطس الماضي واستقبله الرئيس بشار الأسد، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي للوصول إلى مستوى أعلى من الشراكات على مختلف الصعد.

المصدر: "الوطن" السورية