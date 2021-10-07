عبد اللهيان يؤكد وقوف إيران بـ"حزم" إلى جانب لبنان لـ"كسر الحصار"

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة إلى جانب لبنان من أجل كسر الحصار الظالم الذي يتعرض له".

وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، في مستهل زيارة إلى لبنان سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قال عبد اللهيان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما كانت، ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، من أجل كسر الحصار الظالم الذي يتعرض له في مثل هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، ولن تبخل بأي أمر في مجال مساعدة لبنان ومؤازرته في حال طلب أي مساعدة تقدم في هذا الإطار".

وأكد أنه "على ثقة تامة بأنه كما تمكن الشعب اللبناني الشريف من تخطي المراحل الصعبة التي مر بها، بأنه بإذن الله سيتمكن في هذه المرحلة أيضا من تجاوز الصعوبات التي يعانيها".

وكان ميقاتي أعلن في تصريح يوم أمس أن "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية"، بعد أن اعتبر في تصريح سابق أن "إدخال الوقود الإيراني يمثل انتهاكا لسيادة لبنان لأن عملية إدخاله تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

هذا وأفادت خدمة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة الناقلات، بأن الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود إلى لبنان قد وصلت مرفأ بانياس في سوريا، يوم أمس الأربعاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT