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وزير الطاقة اللبناني: لمست رغبة صادقة من مصر والأردن لمساعدة لبنان في استجرار النفط والغاز

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وزير الطاقة اللبناني: لمست رغبة صادقة من مصر والأردن لمساعدة لبنان في استجرار النفط والغاز
Reuters AZIZ TAHER
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
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التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، واطلع على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان، لاستجرار الطاقة الكهربائية إلى البلاد عبر الأردن وسوريا.

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وحول هذه المحادثات، قال وليد فياض: "لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز إلى لبنان، والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة".

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT

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