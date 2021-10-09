وزير الطاقة اللبناني: لمست رغبة صادقة من مصر والأردن لمساعدة لبنان في استجرار النفط والغاز

التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، واطلع على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان، لاستجرار الطاقة الكهربائية إلى البلاد عبر الأردن وسوريا.

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وحول هذه المحادثات، قال وليد فياض: "لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز إلى لبنان، والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة".

وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بعد لقائه الرئيس عون: لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز الى لبنان والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة pic.twitter.com/FVTZbytCTO — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 8, 2021

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT