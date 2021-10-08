التحالف العربي: سقوط مقذوف على مطار الملك عبد الله في جازان وإصابة 5 مدنيين

قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الجمعة، إن مقذوفا معاديا سقط على مطار الملك عبد الله في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأنه في بأن المقذوف سقط على مطار الملك عبد الله بجازان الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي وجود خمس 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

المصدر: واس