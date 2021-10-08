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المغرب يسجل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 668 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 938286 إصابة.

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وسجل المغرب اليوم 14 وفاة جديدة، نزولا من 23 أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14427 حالة في المملكة.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة المغربية البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية الدولية".

المصدر: "رويترز"

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