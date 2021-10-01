المغرب يعلن البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية الدولية".

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الحملة الوطنية للتلقيح تعرف منذ بدايتها دينامية إيجابية وتجاوبا واسعا من قبل المواطنين"، لافتة إلى أنه "سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة".

وأضافت أنه "نظرا لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوى كوفيد -19، فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية".

وطالبت الوزارة الجميع بالالتزام بتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح.

المصدر: "هسبريس"