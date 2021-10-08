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الصدر: إزاحة الفاسدين انتصار للوطن

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الصدر: إزاحة الفاسدين انتصار للوطن
Reuters
مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى مساندة مشروع الإصلاح، معتبرا إزاحة الفاسدين "انتصارا للوطن".

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وقال الصدر في كلمة له إن "باب التوبة مفتوح لمن أخطأ وحب الوطن يجمعنا والجميع مدعوون لمساندة المشروع الإصلاحي".

وأضاف أن "للإصلاح طريقا طويلا وهو لم يحصل على أغلبية مريحة في البرلمان ولم يتصدر المشهد السياسي والحكومي سابقا وكان حكرا على بعض المنتمين للأحزاب ونحن جعلناه مستقلا".

وأشار إلى أن "الأغلبية مع الإصلاح سلاحا فعالا ضد التبعية والفساد والتطبيع والاحتلال والانحلال والتبعية والظلم والفقر، وأعاهدكم بالانتصار للوطن عبر الإصلاح من خلال إزاحة الفاسدين وإرجاع هيبة ما ضاع والسعي الجدي لخدمة المواطن وكرامته ولقمته وأمنه".

ودعا الصدر إلى "التحلي بالصبر والابتعاد عن المصالح الشخصية ومساندة الإصلاح".

المصدر: "واع"

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