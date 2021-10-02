العراق.. الصدر يعلن يوم الأربعاء المقبل "يوم صمت انتخابي عقائدي"

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن يوم الأربعاء المقبل سيكون يوم صمت انتخابي عقائدي.

وقال على حسابه في تويتر:"يعتبر يوم الأربعاء المقبل وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم صمت انتخابي عقائدي فعلى الجميع الالتزام بذلك".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT