الجنائية الدولية تدرس ضم قاضية سودانية لطاقمها (صورة)
Reuters
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تدرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضم القاضية السودانية الهولندية جيهان عمر يوسف العجب لطاقمها من القضاة.
وتعمل القاضية جيهان حاليا بالمحاكم الجنائية الهولندية وهي خريجة جامعتي "خرونقن" الهولندية وجامعة "اكسفورد" البريطانية في القانون.
يذكر أن القاضية جيهان هي ابنة الدكتور عمر يوسف العجب، وهو بروفيسور سوداني من الدندر خريج جامعة اكسفورد في القانون الدولي العام، وتعمل والدتها الهولندية في مجال القانون أيضا.
المصدر: "سونا"
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