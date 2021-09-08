"الجنائية الدولية" تعلن موعد محاكمة أول مسؤول سوداني

حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 5 أبريل القادم موعدا لافتتاح المحاكمة ضد "علي محمد علي عبد الرحمن" المعروف بـ "علي كوشيب" أحد أبرز مساعدي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وسيمثل كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة.

وكان كوشيب نُقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو الماضي، بعد أن سلّم نفسه طوعا في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي 15 من الشهر ذاته عقدت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة ثم عقدت جلسة اعتماد التهم من 24 إلى 26 مايو 2021.

وفي يوليو الماضي اعتمدت المحكمة التهمِ التي وجهها المدعي العام ضد كوشيب، ومن بين التهم الـ 31 جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها، وجرائم ضد الإنسانية وأعمال لاإنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.

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ويعد كوشيب أحد كبار القادة في ميليشيا "الجنجويد" التي قاتلت إلى جانب الحكومة السودانية في دارفور، واتهمت مع القوات الحكومة بارتكاب جرائم حرب.

وكان كوشيب هو المطلوب الوحيد للجنائية الذي بقي حرا، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد وأدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير، وزجه في السجن مع كبار القادة في نظامه في أبريل 2019.

يذكر أن السودان وقع مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية الشهر الماضي، قبل أن تعلن الخارجية السودانية عن قرارها بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين لتلك المحكمة.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية + RT