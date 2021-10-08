المغرب يقترب من تحقيق المناعة الجماعية

قال جمال الدين البوزيدي، اختصاصي في الأمراض الصدرية والتنفسية إن المناعة الجماعية في المغرب وفق الأبحاث تبدأ معالمها بالبروز فور تلقيح أو إصابة 50 في المائة من المواطنين بكورونا.

ومن المرتقب أن تلقح وزارة الصحة 33 مليون نسمة، بعد اقتناء 66 مليون حقنة، وهو معدل يكفي لتحقيق المناعة الجماعية، وفق تصريحات الخبراء.

وأكد البوزيدي أن المغرب قريب من المناعة الجماعية، لكن الأمور كلها رهينة بعدم بروز متحور جديد يربك المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن "متحور دلتا سبيل المثال خفض كثيرا من فعالية اللقاحات، ووفقا للدراسات الاستشرافية الآن، فالمناعة الجماعية مرتبطة بتلقيح أكثر من 80 في المائة من المغاربة".

ورفض البوزيدي استمرار التشكيك في اللقاحات والجرعة الثالثة، قائلا: "هناك لقاحات عديدة تؤخذ بشكل متقطع وكثير منها يجدد كل سنة أو كل 5 سنوات أو أكثر، وبالتالي أين المشكل في تلقي جرعة جديدة؟".

المصدر: "هيسبريس"