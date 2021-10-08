تونس.. عبير موسي تعلن نيتها الترشح للانتخابات القادمة
RT
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أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أنها تعتزم الترشح للانتخابات القادمة في صورة الإعلان عن انتخابات مبكرة.
وشددت موسي على أن "الحزب الدستوري الحر سيكون في مقدمة المترشحين".
وكانت موسي اعتبرت في تصريح سابق أن "رئيس البلاد قيس سعيد، اليوم يتحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب وحسب أهوائه الشخصية".
المصدر: "نسمة"
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