 
مباشر

تونس.. عبير موسي تعلن نيتها الترشح للانتخابات القادمة

أخبار العالم العربي

تونس.. عبير موسي تعلن نيتها الترشح للانتخابات القادمة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rghs

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أنها تعتزم الترشح للانتخابات القادمة في صورة الإعلان عن انتخابات مبكرة.

وشددت موسي على أن "الحزب الدستوري الحر سيكون في مقدمة المترشحين".

وكانت موسي اعتبرت في تصريح سابق أن "رئيس البلاد قيس سعيد، اليوم يتحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب وحسب أهوائه الشخصية".

المصدر: "نسمة"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا