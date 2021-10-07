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قيس سعيد: تونس ليست في موقع التلميذ أمام المؤسسات المالية العالمية (فيديو)

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قيس سعيد: تونس ليست في موقع التلميذ أمام المؤسسات المالية العالمية (فيديو)
RT @Presidence.tn
قيس سعيد: تونس ليست في موقع التلميذ أمام المؤسسات المالية العالمية
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، وأن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية.

وشدد قيس سعيد على أنه على المؤسسات المالية العالمية التعامل مع تونس كدولة ذات سيادة، وذلك في علاقة بالتصنيفات العالمية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده ليست في موقع التلميذ أمام هذه المؤسسات، حسب تعبيره، وذلك خلال تسلمه التقرير السنوي الـ25 لهيئة السوق المالية لسنة 2020 من قبل رئيس الهيئة صالح الصايل.

وفي سياق متصل، أكد سعيد على ضرورة تطهير جميع المؤسسات المالية تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.

المصدر: RT

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