مصر.. "مصاب الثورة" يصل القاهرة بعد علاجه في إنجلترا لمدة 10 سنوات

استقبل مطار القاهرة الدولي، الخميس، طائرة إسعاف قادمة من إنجلترا تقل على متنها الشاب معوض عادل معوض، المعروف إعلاميا باسم "مصاب الثورة" بعد رحلة علاج امتدت 10 سنوات في إنجلترا.

واستقبلت نورا فتحي مندوبة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الشاب معوض وهو لا يزال في غيبوبة، وتكفلت بإنهاء كافة إجراءات وصوله بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز الطبية لإستكمال علاجه.

وتقرر استكمال علاج معوض، في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة بالتنسيق مع البعثة الطبية بسفارة مصر في لندن.

وأصيب الطالب معوض بطلق ناري في رأسه خلال أحداث الثورة في مصر، وأصدر رئيس الوزراء وقتها قرارا بعلاجه في الخارج على نفقة الدولة.

المصدر: "اليوم السابع"