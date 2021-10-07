مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة: خطة مع الأردن لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك، رياض منصور، أنه يجري التحضير لوضع خطة بالتنسيق مع الأردن لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

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وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس، أن "رسائل ستوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ستتضمن انتهاك الاحتلال بحق المقدسات بالقدس المحتلة حول السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والوصاية الهاشمية بهذا الشأن"، مشيرا في السياق إلى أن "الرسائل ستتضمن أيضا موافقة الاحتلال على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس".

وقال منصور، حول الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الثامن عشر من الشهر الجاري برئاسة كينيا: إن "هذا الاجتماع سيكون ميدانا آخر في النقاش العام والمفتوح للتطرق إلى كل هذه المسائل، والطلب من دول مهمة والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والمجموعتين العربية والإسلامية أن يدلوا ببيانات سواء مباشرة أو مكتوبة عن كل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات".

المصدر: "معا"