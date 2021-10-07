رئيسة "مسد": الولايات المتحدة تعهدت للأكراد بالبقاء في سوريا

أعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" ("مسد") إلهام أحمد أن الولايات المتحدة قدمت "التزاما واضحا" إلى أكراد سوريا بالحفاظ على تواجدها في بلدهم.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس عن أحمد تصريحها لها، بعد عقدها مؤخرا اجتماعات في واشنطن مع مسؤولين من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والبنتاغون، بأن الولايات المتحدة وعدت بأنها لن تنسحب من سوريا وستظل طرفا في البحث عن تسوية سياسية فيها.

وقالت السياسية الكردية، حسب الوكالة: "تعهدوا بفعل كل ما يلزم بغية القضاء على "داعش" والعمل على بناء البنى التحتية في شمال شرقي سوريا.. قالوا إنهم يعتزمون البقاء في سوريا ولن ينسحبوا وسيواصلون محاربة "داعش".

وأشارت أحمد إلى أن الغموض كان يلف نوايا الولايات المتحدة بخصوص سوريا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وخلال عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في وقت سابق من العام الجاري، مضيفة: "لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء".

المصدر: "رويترز"