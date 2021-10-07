الكاظمي يوجه رسالة للعراقيين بشأن الانتخابات: اختاروا من يمثلكم بحرية!

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رسالة إلى العراقيين بشأن الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الأحد المقبل.

وكتب على حسابه في تويتر، أن "مجلس النواب، أنهى فترته النيابية تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل 10 تشرين الأول".

أنهى مجلس النواب اليوم فترته النيابية، تمهيداً لإجراء يوم الأحد المقبل (10 تشرين الأول)،

شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة.

اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية.

اصنعوا التغيير بإرادتكم. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 7, 2021

وأضاف: "شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة".

وخاطب العراقيين قائلا: "اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية، اصنعوا التغيير بإرادتكم".

المصدر: RT