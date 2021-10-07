مصدر فرنسي: السعودية لن تدعم لبنان ما دام "حزب الله" يهيمن عليه

كشف مصدر فرنسي مطلع على محادثات وزير الخارجية جان إيف لودريان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن السعودية ما زالت على موقفها بعدم دعم لبنان ما دام "حزب الله" يهيمن عليه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد قال، أول أمس، في حديث مع قناة "فرانس 2" خلال وجوده في باريس، إنه تناول مع نظيره لودريان مواضيع لبنان وتونس وليبيا.

وبحسب المصدر فإن الحديث عن لبنان لم يدخل في التفاصيل، سوى أن الجانب الأمريكي مهتم جدا بسير مشروع استجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا الى لبنان. والتفاصيل في هذا المسار لم تنته بعد، فالبنك الدولي أيضا دخل على خط هذا المسار، وهناك المزيد من العمل بعد لإنجازه، وعندما ينتهي التخطيط له ستنظر الإدارة الأمريكية في صيغة استثنائه من العقوبات على سوريا.

وأكد المصدر أنه في هذه الحالة، ولأسباب إنسانية، سيكون هناك استثناء، وسيصبح بإمكان الأردن ومصر تصدير الطاقة الى لبنان عبر سوريا، مبينا أن الأردن لم يبدأ رحلات طائراته التجارية إلى سوريا خلافا لما تردد، لأن العقوبات الأمريكية على سوريا تمنع ذلك، والإعلان الأردني كان عن السماح للمسافرين من سوريا بأن يسافروا عبر الأردن.

المصدر: "صوت بيروت إنترناشيونال"