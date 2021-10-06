اشتيه: لا شرعية لقرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لغير المسلمين أداء الصلاة بباحات المسجد الأقصى

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وذلك في أعقاب صدور قرار يسمح لليهود أداء "صلاة صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

وطالب اشتيه الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه، مؤكدا مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن.

كما دعا "الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى"، مطالبا قادة إسرائيل الاستفادة من دروس الماضي، مذكرا بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد الأقصى.

المصدر: "وفا"