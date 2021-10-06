شاهد.. لحظة مقتل ضابطين في مصر أثناء اشتباكات مسلحة
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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة مقتل ضابطين أثناء وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة بمحافظة الإسماعيلية.
وسط ذعر الأهالي.. تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجهولين في #الإسماعيلية— نصر رمزي (@Vj1cLRbvUjMrnke) October 6, 2021
ومعلومات بوجود وفيات و إصابات في صفوف قوات الأمن 😢 pic.twitter.com/a4UKmTBpnb
وكشف الفيديو عن قيام العنصر المسجل بضرب عدد من رجال الشرطة بشكل مفاجئ أثناء وقوفهم وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابطين ومقتل العنصر الجنائي.
المصدر: RT
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