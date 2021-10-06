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شاهد.. لحظة مقتل ضابطين في مصر أثناء اشتباكات مسلحة

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة مقتل ضابطين في مصر أثناء اشتباكات مسلحة
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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة مقتل ضابطين أثناء وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة بمحافظة الإسماعيلية.

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وكشف الفيديو عن قيام العنصر المسجل بضرب عدد من رجال الشرطة بشكل مفاجئ أثناء وقوفهم وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابطين ومقتل العنصر الجنائي.

المصدر: RT

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