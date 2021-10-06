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مصر.. مقتل ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية (صور)

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مصر.. مقتل ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية (صور)
Globallookpress
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كشفت مصادر أمنية مصرية عن وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة والعمليات الخاصة بمحافظة لإسماعيلية.

مصر.. مقتل ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية (صور)
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وأوضحت المصادر الأمنية أن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة ضبط أحد العناصر الجنائية المسجلة وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابطين ومقتل العنصر الجنائي.

مصر.. مقتل ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية (صور)
مصر.. مقتل ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية (صور)

وقالت المصادر إن الاشتبكات وقعت بمجرد وصول القوات حيث فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة العنصر الجنائي وأن الأجهزة الأمنية نجحت في احتواء الموقف ومبادلة العنصر تبادل إطلاق النار.

المصدر: المصري اليوم

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