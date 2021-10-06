اقتحمت قوات الأمن التونسية مصحوبة بأعضاء من "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) وعدول تنفيذ، مقر قناة الزيتونة في العاصمة وقاموا بحجز معدات البث للقناة.

وبحسب "الهايكا"، فإن قرار الحجز يأتي بعد عديد التنبيهات بإيقاف البث لعدم حصول القناة على الترخيص القانوني ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية، وكذلك بعد تسليط مخالفات مالية ولكن دون أي تجاوب من القناة المذكورة.

وذكرت القناة على صفحتها في "فيسبوك" أن "قوات الأمن معززة بأعضاء من الهايكا اقتحمت استوديوهات التصوير لقناة الزيتونة وشرعت في اتلاف التجهيزات".

تجدر الإشارة إلى أن قناة "الزيتونة" قناة خاصة، أسست سنة 2012 بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ويعتبرها البعض قريبة من حزب "النهضة"، إذ أن مؤسسها أسامة بن سالم هو ابن القيادي في الحزب والوزير السابق المنصف بن سالم، قبل أن يبيع أسهمه في القناة لصالح شريكه.

المصدر: موزاييك