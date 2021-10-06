 
مباشر
عاجل
مصر.. مقتل ضابطين باشتباكات عنيفة في الإسماعيلية (صور)

قوات الأمن التونسية تقتحم قناة الزيتونة وتحجز معداتها

أخبار العالم العربي

قوات الأمن التونسية تقتحم قناة الزيتونة وتحجز معداتها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfzj

اقتحمت قوات الأمن التونسية مصحوبة بأعضاء من "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) وعدول تنفيذ، مقر قناة الزيتونة في العاصمة وقاموا بحجز معدات البث للقناة.

وبحسب "الهايكا"، فإن قرار الحجز يأتي بعد عديد التنبيهات بإيقاف البث لعدم حصول القناة على الترخيص القانوني ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية، وكذلك بعد تسليط مخالفات مالية ولكن دون أي تجاوب من القناة المذكورة.

وذكرت القناة على صفحتها في "فيسبوك" أن "قوات الأمن معززة بأعضاء من الهايكا اقتحمت استوديوهات التصوير لقناة الزيتونة وشرعت في اتلاف التجهيزات".

تجدر الإشارة إلى أن قناة "الزيتونة" قناة خاصة، أسست سنة 2012 بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ويعتبرها البعض قريبة من حزب "النهضة"، إذ أن مؤسسها أسامة بن سالم هو ابن القيادي في الحزب والوزير السابق المنصف بن سالم، قبل أن يبيع أسهمه في القناة لصالح شريكه.

المصدر: موزاييك

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا