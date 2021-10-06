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الإمارات.. مرسوم بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

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الإمارات.. مرسوم بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
Reuters
أرشيف
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اعتمد رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وستحل الهيئة الجديدة محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وتضطلع بتنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

المصدر: وام

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