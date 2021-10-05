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محكمة في صنعاء تقضي بإعدام شخصين بتهمة الانتماء لـ"القاعدة"

أخبار العالم العربي

محكمة في صنعاء تقضي بإعدام شخصين بتهمة الانتماء لـ
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من قوات الحوثيين.
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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

ودانت المحكمة التابعة لحكومة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء، 5 متهمين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، بينهم أجنبيان، كيني وسعودي الجنسية.

وقضت المحكمة على المتهمين الثاني والثالث، راشد علي جرب المكنى "أبو شعبان"، كيني الجنسية، وخالد عصام أحمد عمر المكنى "عز الدين العدني"، يمني الجنسية، بالإعدام مع الاكتفاء لبقية المتهمين بينهم، سعودي الجنسية، بالمدة التي قضوها في الحبس.

وحسبما نقلته وسائل إعلام تابعة للحوثيين، "تم القبض على المدانين أثناء مشاركتهم  في القتال مع مرتزقة العدوان في البيضاء".

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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