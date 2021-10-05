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الرباط تعلق مؤقتا الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وروسيا

أخبار العالم العربي

الرباط تعلق مؤقتا الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وروسيا
AFP PASCAL PAVANI
طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية
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قررت السلطات المغربية تعليق الحركة الجوية المباشرة بين روسيا والمغرب مؤقتا اعتبارا من 5 أكتوبر الجاري، وفق ما جاء في بيان للسفارة الروسية لدى الرباط.

ودعت السفارة المسافرين ضمن الرحلات المباشرة بين البلدين إلى الاطلاع على المعطيات الجديدة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الرحلات غير المباشرة لا يشملها القرار.

كما لم توضح السفارة دواعي هذا التعليق المؤقت، ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات المغربية.

المصدر: RT

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