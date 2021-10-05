لبنان.. للمرة الثانية في أقل من شهر ضبط كميات من نيترات الأمونيوم في منطقة البقاع (صور)

أعلن الجيش اللبناني عن ضبط 28275 كلغ من نيترات الأمومنيوم في مدينة عرسال البقاعية في محافظة بعلبك، وذلك بعد ضبط 20 طنا من نيترات الأمونيوم، في سهل بدنايل في البقاع الشهر الماضي.

وقالت قيادة الجيش في بيان: "على أثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4 أكتوبر 2021 محطة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ). بوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين".

الصورة من موقع الجيش اللبناني

الصورة من موقع الجيش اللبناني

هذا وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية يوم 18 سبتمبر الماضي عن ضبط 20 طنا من نيترات الأمونيوم، في سهل بدنايل خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الأسمدة الزراعية.

وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.