لبنان.. ضبط 20 طنا من نيترات الأمونيوم في البقاع

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية ضبط 20 طنا من نيترات الأمونيوم، اليوم السبت، في سهل بدنايل في البقاع اللبناني.

وتوجه وزير الداخلية، بسام المولوي، إلى موقع الشحنة في منطقة البقاع وتفقد الشاحنة في بدنايل.

وقال إن "القوى الأمنية أبعدت المواد إلى مكان بعيد"، وأشار إلى أنه لم يتحدث عن الأشخاص الموقوفين والتحقيق، منوها بمهام قوى الأمن الداخلي اليقظة لحماية المواطن، ومشيرا إلى أنه "في هذه الظروف الصعبة لا تزال تقوم بدورها".

وأكد مولوي أنه سيعطي التعليمات لإجراء مسح كامل لكشف إذا ما كانت توجد أي مواد في المنطقة تشكل خطرا على المواطنين، لافتا إلى أنه "سوف نقوم بجهد لنقل نيترات الأمونيوم لمكان أكثر أمانا".

في معلومات خاصة لـ "لبنان٢٤" فأن التحقيقات جارية لتحديد نوعية المواد التي ضبطت في بدنايل لمعرفة ما إذا كانت مواد زراعية أو مواد شبيهة بالتي كانت موضوعة في مرفأ بيروت المتفجر.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية، وزارة الداخلية اللبنانية