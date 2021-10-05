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مترو الأنفاق في الجزائر يستأنف حركته بعد توقف دام 18 شهرا

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مترو الأنفاق في الجزائر يستأنف حركته بعد توقف دام 18 شهرا
AFP FAROUK BATICHE
مترو الأنفاق في الجزائر
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أعلنت وزارة النقل الجزائرية، يوم الاثنين، أن مترو الأنفاق بالعاصمة سيستأنف عمله بداية من الخميس المقبل، بعد توقف منذ مارس من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنه بداية من الخميس المقبل ستكون انطلاقة المترو مجددا في تمام السادسة صباحا بالتوقيت المحلي​​​.

كما أعلنت عن تدعيم وتقوية عدد القاطرات ورفع وتيرة التناوب لتقليص فترات الانتظار وتجنب الزحام.

المصدر: RT

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