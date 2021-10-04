مصر.. لحظة اختطاف أستاذة جامعية ومحاولة اغتصابها في الشارع (فيديو)

تعرضت أستاذة جامعية في مصر لمحاولة اختطاف، بعدما قرر شقيقها انتهاك عرضها عقب اختطافها، في الشارع بمحافظة الدقهلية.

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وقالت الاستاذة الجامعية: "أخويا خطفني هو وصاحبة وحاولوا يغتصبوني"، حيث استدرجها بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري لكي تحصل على ميراثها، إلا أنها فوجئت به يتوقف على الطريق، ودخل بالسيارة في أرض فضاء، وربط يديها.

وحرض شقيق الضحية صديقه للتعدي عليها، لكي يصورها في وضع مخل، ويهددها بما صوره، كما بدأ في نزع ملابسها عنها، حتى وصلت أصوات استغاثتها إلى المارة.

وصفت الضحية الواقعة بأن المتهمان قيدوا يديها، لتفاجئ بأن شقيقيها وصديقه يقيدوها بواسطة أفيز بلاستيك، وكمموها بلاصق طبي، ثم أخذوا الذهب الذي كانت ترتديه، ثم بدأ شقيقيها يهددها بأنه سيفضحها، وقالت: "شدني من هدومي حتى أتعرى، ويصورني مع صاحبه".

حاول شقيق الضحية وصديقه الهروب إلا أن المارة أبلغوا شرطة النجدة التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحد المتهمين، قبل أن تتمكن مباحث قسم شرطة أول المنصورة من القبض على المتهم الثاني.

المصدر: مصر تايمز