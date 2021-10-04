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لبنان..محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية المرفأ وتغرم وزراء سابقين

أخبار العالم العربي

لبنان..محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية المرفأ وتغرم وزراء سابقين
Reuters ALKIS KONSTANTINIDIS
صورة تعبيرية للعلم اللبناني وآثار انفجار مرفأ بيروت
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قررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ"عدم الاختصاص النوعي".

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وفي قرارها الصادر، قالت محكمة الاستئناف: "تقرر بالاتفاق رد طلب الرد شكلا لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعي طالب الرد، النائب نهاد المشنوق (وزير الداخلية الأسبق)، بدفع غرامة مقدارها 800 ألف ليرة لبنانية، سندا لأحكان المادة 127 مدنية، وتدريكه الرسوم والنفقات القضائية كافة".

لبنان..محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية المرفأ وتغرم وزراء سابقين
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/871013/lebanon24-article?utm_source=article-871013&utm_medium=Twitter-Sharing-Frontend&utm_term=Twitter-Sharing-Frontend&utm_campaign=Twitter-Sharing-Frontend&src=twitter-share#&gid=1&pid=1

وأضافت: "تقرر بالاتفاق رد طلب الرد شكلا لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعيين طالبي الرد الوزيرين السابقين النائبين، الأستاذ غازي زعيتر والأستاذ علي حسن خليل، بالاشتراك فيما بينهما، بدفع غرامة مقدارها 800 ألف ليرة لبنانية، سندا لأحكان المادة 127 مدنية، وتدريكهما الرسوم والنفقات القضائية كافة".

لبنان..محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية المرفأ وتغرم وزراء سابقين

المصدر: RT

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