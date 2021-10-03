البطريرك الراعي: يجب إنهاء التدخل في عمل القضاء اللبناني

قال البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، إن الحكومة يجب أن توقف "أي تدخل" في عمل القضاء، وذلك بعد أن تسببت دعاوى في وقف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وتم تجميد التحقيق يوم الاثنين الماضي عندما أقام وزير سابق مطلوب للاستجواب بشبهة الإهمال دعوى يطعن فيها على حيادية طارق بيطار القاضي الذي يقود التحقيق.

وفي عظة اليوم الأحد، قال البطريرك الراعي إن "الضغط السياسي على بيطار، أضعف سلطة القضاء ويمكن أن يهدد المساعدات الدولية للبنان".

وأضاف: "لا نستطيع الإصرار على التحقيق في جريمة المرفأ، ونمتنع عن الدفاع عن المحقّق العدلي والقضاء".

ومضى قائلا: "صحيح أنه لا يجوز للحكومة التدخل في شؤون القضاء، لكن واجبها التدخل لوقف كل تدخل في شؤون القضاء".

وأودى الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، والذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل غير آمن، بحياة أكثر من 200 شخص، لكن بعد مرور أكثر من عام لم يُحاسب أحد.

وبيطار ثاني قاض يتوقف التحقيق برئاسته بسبب ضغوط الجماعات القوية في لبنان.

وتم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

المصدر: "رويترز"