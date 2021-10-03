وزير إسرائيلي: دولة مسلمة في طريقها للتطبيع مع إسرائيل والعراق قد يكون التالي

أكد وزير في الحكومة الإسرائيلية أن هناك دولة مسلمة أخرى في طريقها للتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "العراق قد يكون الدولة التالية التي قد تطبع علاقاتها مع تل أبيب".

وفي حديث إذاعي، قال عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، إن "الدولة التالية التي قد تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، ستكون العراق على ما يبدو".

وأضاف: "يمكننا عقد عدة اتفاقات، أمامنا الآن العراق بالإضافة لدولة أخرى مسلمة في الطريق، ولكن إذا تجاهلنا القضية الفلسطينية سنضحك على أنفسنا ليس أكثر".

وأشار إلى اجتماع أعضاء "ميرتس" الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قائلا: "سأطمئنكم، لن تقوم دولة فلسطينية، عندما دخلنا الائتلاف الحكومي اتفقنا على أن هناك قضايا لن نناقشها، لكننا لم نتفق على أنه لا ينبغي أن نلتقي ونتحدث لأنه من واجبنا إقناع شركائنا بأن الطريق الصحيح هو استئناف المفاوضات، وليس هناك بديل عن ذلك".

المصدر: i24