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السعودية.. أمر ملكي بإعفاء رئيس "الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين" من منصبه

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السعودية.. أمر ملكي بإعفاء رئيس
Reuters
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس "الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين" من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن "الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه".

وأضافت أنه "عيّن الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير".

المصدر: "واس" 

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