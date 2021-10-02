العراق يسترد عقارا تابعا لسفارته في العاصمة الموريتانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، استرداد عقار تابع للسفارة العراقية في العاصمة الموريتانية.

وقال الصحاف في تصريح صحفي: "بالنظر للجهود التي اعتمدتها وزارة الخارجية العراقية بمتابعة الأموال العراقية والعقارات تم استرداد العقار رقم 58 التابع لسفارة جمهورية العراق من مستثمرين محليين وتغريمهم مبالغ الإيجارات المتأخرة".

وأشار إلى "استحصال حكم قضائي تمييزي بإلزام مؤسسة عبدالله نويكظ بدفع المبالغ المستحقة عليها للسفارة العراقية واستحصال أمر رئاسي بإلزامها بوجوب الدفع".

وأضاف الصحاف: "كما تم استصدار سند ملكية لقطعة الأرض رقم 62 التي اشتراها العراق عام 1989 بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية الموريتانية، وإغلاق ملف حسابات شركة سنيم الموريتانية للحديد والتي يعتبر العراق أكبر المساهمين فيها".

وتابع، أن "العمل تحقق بتنسيق عالي المستوى بين سفارة العراق في نواكشوط والجهات المختصة في موريتانيا والتي أبدت استعدادا وتيسيرا ومرونة عالية في استكمال الإجراءات".

وكشف الصحاف أيضا عن "استصدار سند الملكية لقطعة الأرض العراقية في بامكو عاصمة جمهورية مالي والتي منحت للعراق عام 1982".

يذكر أن مسؤولين عراقيين تحدثوا في أوقات سابقة عن امتلاك العراق مجموعة عقارات في دول أخرى مسجلة بأسماء ضباط مخابرات في نظام صدام حسين أو باسم شخصيات مقربة من الرئيس العراقي الأسبق.

المصدر: "واع" + RT