الإعلان عن أول رحلة طيران من السعودية إلى أفغانستان منذ استيلاء "طالبان" على الحكم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنية الأفغانية "آريانا" عن تسييرها أولى رحلاتها الجوية إلى البلاد من السعودية منذ عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم في أغسطس الماضي.

وأكدت الشركة على صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت أن رحلة من جدة إلى كابل سيتم تسييرها الخميس القادم، السابع من أكتوبر، وعرضت على زبائنها شراء التذاكر.

ويأتي ذلك بعد إعلان السفارة الأفغانية في الرياض مؤخرا أن السعودية وافقت على تسيير تسع رحلات طيران "استثنائية" إلى أفغانستان، بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT