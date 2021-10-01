 
مباشر

مصر.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "إيروفلوت'' القادمة من روسيا

أخبار العالم العربي

مصر.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة
RT
وصول رحلة إيروفلوت إلى مطار شرم الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reya

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي بمصر يوم الجمعة أولى الرحلات الجوية لشركة "إيروفلوت" الروسية القادمة من موسكو، وذلك بعد استئناف الرحلات من روسيا إلى المطار المذكور.

وحسب الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات على "فيسبوك"، فقد استقبل مسؤولو المطار الرحلة بتقليد رش المياه فور هبوط الطائرة.

وأشرف فريق العلاقات العامة بالمطار على تيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل "بي سي آر" لدى الركاب، مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة وصحة المسافرين.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا