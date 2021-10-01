مصر.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "إيروفلوت'' القادمة من روسيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي بمصر يوم الجمعة أولى الرحلات الجوية لشركة "إيروفلوت" الروسية القادمة من موسكو، وذلك بعد استئناف الرحلات من روسيا إلى المطار المذكور.

وحسب الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات على "فيسبوك"، فقد استقبل مسؤولو المطار الرحلة بتقليد رش المياه فور هبوط الطائرة.

وأشرف فريق العلاقات العامة بالمطار على تيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل "بي سي آر" لدى الركاب، مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة وصحة المسافرين.

المصدر: RT