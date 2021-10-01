نسخة عن "أول أبجدية في التاريخ" في جناح سوريا بمعرض "إكسبو دبي"

يعرض الجناح السوري في معرض "إكسبو دبي 2020" نسخة طبق الأصل عن أبجدية "أوغاريت" الأولى في التاريخ المكتشفة في سوريا.

ونشرت صفحة الجناح السوري فيديو لوضع الأبجدية التي ستعرض لزوار الجناح بدءا من اليوم.

بينما نقلت وكالة "سانا" عن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل خلال الافتتاح أن "الجناح السوري يصحب زواره في رحلة لاكتشاف عراقة الماضي وتاريخ بلدنا وحضاراتها المتنوعة على مر السنين".

وأضاف أن "إكسبو دبي 2020" سيكون "بوابة الإبداع والنجاح وفرصة لا تفوت لكي نشارك العالم تاريخنا القديم وعراقته وإبداعاتنا الجريئة التي نسعى من خلالها لخلق تأثير إيجابي في مستقبل البشرية".

ووجه خليل الشكر لدولة الإمارات لمنحها الفرصة لسوريا وللدول الأخرى للمشاركة بذلك "الحدث العالمي الكبير".

وذكرت "سانا" أن سوريا تشارك في المعرض تحت شعار "معا المستقبل لنا" لتعكس صورة التاريخ والثقافة والفنون والاقتصاد السوري، وأضافت أنه "يتم التركيز بشكل أساسي على تقديم سوريا كعنصر فاعل ومؤثر في تاريخ وثقافة وفنون واقتصاد العالم".

المصدر: RT + "سانا"