المنفي: نتابع العمل لإتمام الانتخابات الليبية وفق مخرجات جنيف ومؤتمر برلين- 2

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، متابعة العمل لإتمام الوصول إلى الانتخابات في البلاد وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين- 2.

إقرأ المزيد

وأضاف المنفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته" وأثنى على "الدور الإيجابي الذي لعبته ألمانيا بقيادة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين".

وتابع المنفي: "أننا نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2"، مضيفا "سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد وصل إلى ألمانيا أمس الخميس في زيارة رسمية تستمر يومين، بدأها بلقاء عدد من السفراء العرب المعتمدين هناك.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT