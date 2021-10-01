مصر.. إعلامي شهير ينفي وقف برنامج على خلفية معلومات حول انتقاده للسيسي

أثار إعلان الإعلامي المصري الشهير محمود سعد، توقف عرض برنامج باب الخلق الذي قدمه لعدة سنوات على تلفزيون النهار، وعرض البرنامج من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حالة من الجدل.

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من جانبه، نفى مصدر مقرب من الإعلامي محمود سعد، كافة التفاصيل التي ذكرتها عدد من وسائل الإعلام في مصر وخارج مصر والتي قالت إنها السبب وراء رحيل سعد عن شاشة النهار وتوجهه لموقع اليوتيوب خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال عرض البرنامج.

أما بشأن إيقاف البرنامج جاء بعد رصد مكالمة هاتفية له، انتقد فيها سياسات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، علق المصدر قائلا: "ليس كل ما يقال من الممكن التعليق عليه لأنها تضييع للوقت، وهذا الأمر أهدار الوقت، فهل من الممكن تصديق ذلك".

وأضاف أن السبب وراء توقف عرض البرنامج على القناة هو بسيط جدا.

بشأن ما ذكر عن أسباب توقف البرنامج يعود إلى التكاليف العالية الخاصة بإنتاج حلقاته وارتفاع أجر محمود سعد، قال المصدر: هذا الكلام ليس حقيقي..ومن الممكن سؤال علاء الكحكي عن حقيقة هذا الأمر.

وفي مطلع الأسبوع قال محمود سعد خلال فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيقدم برنامج باب الخلق عبر موقع الفيديوهات يوتيوب مضيفًا: باب الخلق مالوش نصيب يستمر أكتر من كده مش مشكلة في المحطة ولا عندي، ربنا فتح لنا سكة تانية ممكن نتقابل فيها على يويتوب واللي والدته بتحب تشوفني على التلفزيون يحاول يخليها تشوفني.

أضاف سعد، هنتجول في الشوارع ونصور ونتكلم ونحاول نقدم اللي نقدر عليه، في مصر في القاهرة في بورسعيد، والسويس، وكمان هناسفر بره مصر، مش لغرض إلا غير إني أفرجكم الناس اللي أنتم ممكن في زحام الحياة ما بتشوفوهاش، واللي أنا شخصيًا ما بشوفهاش، وبشوفها معاكم من أول وجديد وبكتشف الناس من أول وجديد.

تابع: "اكتشفت في نفسي حاجة عرفتها وأنا عندي 47 سنة كنت أول مرة أعرفها، وهي إني أعرف أظهر في التلفزيون اللي كنت بخاف منه جدًا، وصدق أو لا تصدق إن بعد 20 سنة اكتشفت وأنا عندي 67 سنة حاليًا إن أنا أقدر أكلم الناس وتسمعني والموضوع يكون لطيف ويعجبكم، فكأن الترتيب حصل إن ربنا بيفتح لنا مجال تاني جديد، ماكنش في بالي خالص حتى وأنا عندي 66 سنة إني اتكلم مع الناس وتسمعني ولا أعرف إني لدجي الإمكانية دي".

المصدر: القاهرة 24