إعلامي مصري يعيد فتح موضوع الطيار أشرف ابو اليسر ويوجه طلبا لمحمد رمضان

وجه الإعلامي المصري الكبير محمود سعد نصيحة للفنان محمد رمضان، بعد حالة الجدل التي أثيرت في الفترة الماضية، بعد إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية من لبنان.

إقرأ المزيد

وجاءت نصائح محمود سعد في رسالته لرمضان: "صلح مشكلة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر روح للعيلة واعتذر، ومتخليش الحياة تغرك، خلي بالك في ناس بتحبك، أنت لسة صغير وبتمثل كويس، أعمل حفلات واتبسط، وحافظ على نفسك أنت صغير لسة.. اللي عملته غلط صلحه".

وتابع: "محمد رمضان مغرور، أهدأ وأصلح أخطائك، أعتذر عن حكاية إسرائيل، وأذهب لأسرة الطيار وقدم لهم الولاء والطاعة حتى يرضوا، لو عملت كده هتلاقي حياتك بقت أجمل، وهتلاقي نفسك نفسيا بقيت أحسن".

وأضاف: "أنا معرفش والدتك ولا أعرف هتقولك أيه، وأقعد جنب والدتك وشوفها هتقولك ايه، وأعمل اللي تقولك عليه، هتلاقي حياتك اختلفت، الحياة مش جوايز وفلوس فقط، أنا جربت حب الناس لكن مش قدك، أنا قليل وأنت جربت هذا الكبر بشكل أكبر مني، لكن الصغير ده بالنسبالي بالدنيا".

واستكمل: "عندك 25 سنة وكنت بتاخد 30 مليون جنيه، فريد شوقي مخدش الأرقام ديه، وده يلخبط بلد، محمد رمضان ابننا وأنا مش مبسوط باللي حصل، وبتمنى له حياة سعيدة، وهذا من باب النصيحة له".

المصدر: أخبار اليوم