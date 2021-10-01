الصدر يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص الانتخابات العراقية

أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على أن الانتخابات العراقية المقبلة شأن داخلي، مشددا على ضرورة المعاملة بالمثل في حال تدخل دول الجوار وغيرها فيها.

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وقال الصدر اليوم الجمعة في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الانتخابات العراقية شأن داخلي، فعلى دول الجوار وغيرها عدم التدخل بالشأن الداخلي، لا بالترغيب ولا بالترهيب، سنعاملها بالمثل".

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 أكتوبر 2021، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت أن عدد العراقيين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات، يبلغ 24 مليونا و29 ألفا و927 شخصا.

المصدر: RT