لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السادس بالدوحة
Reuters
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عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعها السادس في العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الاجتماع من جانب قطر السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.
وتأتي أعمال اللجنة استكمالا لاجتماعاتها السابقة إنفاذا لما تضمنه بيان "العلا"، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين.
المصدر: "قنا"
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