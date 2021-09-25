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لقاء في نيويورك بين وزيري الخارجية السعودي والقطري (صورة)

أخبار العالم العربي

لقاء في نيويورك بين وزيري الخارجية السعودي والقطري (صورة)
RT
علما السعودية وقطر
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اجتمع وزيرا الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

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وأفادت وكالتا الأنباء السعودية "واس" والقطرية "قنا"، بأنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين،  وعدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن بن أركان الداود.

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المصدر: "واس" + "قنا"

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