لقاء في نيويورك بين وزيري الخارجية السعودي والقطري (صورة)

اجتمع وزيرا الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

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وأفادت وكالتا الأنباء السعودية "واس" والقطرية "قنا"، بأنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن بن أركان الداود.

سمو #وزير_الخارجية يستعرض مع نظيره القطري العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.https://t.co/UJdkcUVlG4#واس_عامpic.twitter.com/FdiaXB1se0 — واس العام (@SPAregions) September 24, 2021

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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. #قناhttps://t.co/8Cbz9Yd1C3pic.twitter.com/PuAAsFYC7C — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 24, 2021

المصدر: "واس" + "قنا"