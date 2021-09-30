الخرطوم تؤكد لواشنطن ضرورة توضيح منهجية التفاوض حول سد النهضة

استقبل وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الخميس، جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، وعددا من المسؤولين بالخارجية الأمريكية.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن اللقاء تطرق لـ"تطورات ملف سد النهضة ومساعي واشنطن في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن"، حيث شدد الجانب السوداني على أهمية تنفيذ ما جاء في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي.

كما بحث الجانبان "الأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لسد النهضة، والتدابير التي قام بها السودان وكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات".

وجدد الوزير السوداني رفص بلاده الانخراط في أي محادثات لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل، "وعلى رأسها سلامة سد الروصيرص وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط التي تندرج تحت التشغيل الآمن المستمر، إضافة إلى توضيح منهجية التفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة".

المصدر: "سونا"