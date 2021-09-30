القضاء العراقي يحكم بالإعدام شنقا لقاتل والد محام مختطف منذ عام 2019

أصدرت محكمة جنايات ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، حكما بالاعدام شنقا على قاتل والد المحامي المختطف علي جاسب الهليجي.

وذكر بيان للمجلس، أن "المدان اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعدما قتل المجني عليه في منطقة المعارض وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان".

وأضاف، أن "الحكم على المدان يأتي وفقا لأحكام المادة (406/ 1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 - 48 - 49 منه".

وفي العاشر من مارس الماضي، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

يذكر أن والد المحامي علي جاسب الذي اختطف في الثامن من أكتوبر 2019، يظهر بشكل مستمر في وسائل الإعلام ويشارك في الاحتجاجات وهو يحمل صورة ولده المختطف.

ومنذ يوم اختطاف جاسب، صار قضية رأي عام في العراق واستمر نشطاء المجتمع المدني في رفع هاشتاغات للمطالبة بمعرفة مصيره.

المصدر: RT