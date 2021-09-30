 
مباشر

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة تاريخية (صور)

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة تاريخية (صور)
https://twitter.com/yairlapid
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reg6

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس إلى البحرين في زيارة تاريخية.

ونشر الوزير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للحظة وصوله، معلقا: "وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب".

ومن المنتظر أن يفتتح لابيد سفارة إسرائيل في المنامة، كما سيجري محادثات مع نظيره البحريني.

وأعلنت البحرين وإسرائيل عن توقيع اتفاق سلام في 11 سبتمبر من العام الماضي، لتصبح المملكة رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات عام 2020.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا