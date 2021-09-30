وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة تاريخية (صور)
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس إلى البحرين في زيارة تاريخية.
ونشر الوزير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للحظة وصوله، معلقا: "وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب".
ومن المنتظر أن يفتتح لابيد سفارة إسرائيل في المنامة، كما سيجري محادثات مع نظيره البحريني.
وأعلنت البحرين وإسرائيل عن توقيع اتفاق سلام في 11 سبتمبر من العام الماضي، لتصبح المملكة رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات عام 2020.
נחתנו בבחריין. גאה לייצג את ישראל בביקור רשמי והיסטורי ראשון בממלכה. תודה על קבלת הפנים החמה.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021
وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب.
צילום: שלומי אמסלם, לע"מ. pic.twitter.com/yZ1gFuQC82
المصدر: RT
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