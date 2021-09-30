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محاكمة فنانة تونسية مشهورة في مصر

أخبار العالم العربي

محاكمة فنانة تونسية مشهورة في مصر
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تعقد محكمة جنايات القاهرة في مصر جلسة للنظر في الدعوى المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة، سارة التونسي، تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد في أحد الأعمال.

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وأحالت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وتطالب الدعوى  الفنانة سارة التونسي بتعويض مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين جنيه، للإخلال بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية" لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الدعوى.

وأقام الدعوى وكيل شركة العدل جروب للتعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

المصدر: مصراوي

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