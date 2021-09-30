مصر.. الإحصاءات تكشف إنفاق المواطنين 62 مليار جنيه شهريا على الطعام والشراب

كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن الجهات الحكومية وصول حجم إنفاق المصريين على الطعام والشراب إلى ما قيمته 62 مليار جنيه كل شهر.

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وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن متوسط الاستهلاك الفعلي على مجموعة الطعام والشراب بلغ 19229.2 جنيه عام 2019- 2020 بنسبة 31.1% من إجمالي الإنفاق الكلي السنوي للأسرة مقابل 35% عام 2017- 2018.

وتصدرت اللحوم القائمة حيث وصلت نسبة استهلاك اللحوم من إجمالي الاستهلاك على الطعام والشراب 26.1% ، مقابل 26.4% عام 2017- 2018، وهي أعلى نسبة استهلاك في هذه المجموعة.

وتأتي في المرتبة الثانية في الاستهلاك الخضر التي وصلت نسبة استهلاكها 16.2% في عام 2019-2020، ويليها نسبة استهلاك الحبوب والخبز 13.7% ونسبة استهلاك الألبان والجبن والبيض 13%.

كشف تقرير الإحصاء، أن مجموعة الطعام والشراب تستحوذ على أكبر نسبة إنفاق للأسر بلغت 29.9% للأسر صغيرة العدد من 1 إلى 2 فرد، وإلى 31.8%، للأسر من 5 إلى 6 أفراد، ثم تزايدت إلى 37% للأسر 9 أفراد فأكثر.

أوضح تقرير التعبئة والإحصاء، أن أعلى نسبة إنفاق على مجموعة الطعام والشراب للأسر التي يرأسها أفراد في الفئة العمرية 25 – 34 حيث بلغت النسبة 34.8%، وتتناقص النسبة لتصل إلى نحو 29% لرؤساء الأسر 45 سنة فأكثر.

وتتوقع مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سليوشنز"، أن تصل نسبة إنفاق المصريين على الطعام والشراب الزيادة خلال الأربع سنوات المقبلة بنسبة نمو 8.3%، لتتخطى حاجز التريليون جنيه في نهاية عام 2025.

المصدر: القاهرة 24