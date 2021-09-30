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مصر.. الإحصاءات تكشف إنفاق المواطنين 62 مليار جنيه شهريا على الطعام والشراب

أخبار العالم العربي

مصر.. الإحصاءات تكشف إنفاق المواطنين 62 مليار جنيه شهريا على الطعام والشراب
Globallookpress
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كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن الجهات الحكومية وصول حجم إنفاق المصريين على الطعام والشراب إلى ما قيمته 62 مليار جنيه كل شهر.

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وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن متوسط الاستهلاك الفعلي على مجموعة الطعام والشراب بلغ  19229.2 جنيه عام 2019- 2020 بنسبة 31.1% من إجمالي الإنفاق الكلي السنوي للأسرة مقابل 35% عام 2017- 2018.

وتصدرت اللحوم القائمة حيث وصلت نسبة استهلاك اللحوم من إجمالي الاستهلاك على الطعام والشراب 26.1% ، مقابل 26.4% عام 2017- 2018، وهي أعلى نسبة استهلاك في هذه المجموعة.

وتأتي في المرتبة الثانية في الاستهلاك الخضر التي وصلت نسبة استهلاكها 16.2% في عام 2019-2020، ويليها نسبة استهلاك الحبوب والخبز 13.7% ونسبة استهلاك الألبان والجبن والبيض 13%.

كشف تقرير الإحصاء، أن مجموعة الطعام والشراب تستحوذ على أكبر نسبة إنفاق للأسر بلغت 29.9% للأسر صغيرة العدد من 1 إلى 2 فرد، وإلى 31.8%، للأسر من 5 إلى 6 أفراد، ثم تزايدت إلى 37% للأسر 9 أفراد فأكثر.

أوضح تقرير التعبئة والإحصاء، أن أعلى نسبة إنفاق على مجموعة الطعام والشراب للأسر التي يرأسها أفراد في الفئة العمرية 25 – 34 حيث بلغت النسبة 34.8%، وتتناقص النسبة لتصل إلى نحو 29% لرؤساء الأسر 45 سنة فأكثر.

وتتوقع مؤسسة الأبحاث الدولية  "فيتش سليوشنز"، أن تصل نسبة إنفاق المصريين على الطعام والشراب الزيادة خلال الأربع سنوات المقبلة بنسبة نمو 8.3%، لتتخطى حاجز التريليون جنيه في نهاية عام 2025. 

المصدر: القاهرة 24

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