إحصاءات رسمية تكشف عن السبب الأكثر شيوعا للطلاق في مصر

كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامـة والإحصاء، في مصر السبب الأكثر شيوعا وراء النسبة الأعلى من حالات الطلاق في البلاد خلال العام الماضي 2020.

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وبحسب بيانات النشرة جاءت أعلى نسبة طلاق شهدتها محاكم الأسرة المصرية بسبب خلع الزوجة لزوجها حيث أوضح مؤشر الإحصاء أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكما بنسبة 87.4٪ من إجمالي الحالات.

في سياق متصل سجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0,04 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

ووفقا لمؤشر الإحصاء بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكما عام 2020 مقابل 11819 حكما عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام.

المصدر: أخبار اليوم